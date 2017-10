VIDEO ZF Live. Tamás Erni, CEO Loxon: Dacă un client foloseşte serviciul de mobile banking, banca poate obţine informaţii despre tot ce face clientul cu telefonul mobil. „Cu ajutorul big data, băncile pot şti şi mai multe despre clienţi. Putem avea acces la Facebookul clientului, ce-i place, ce urmăreşte, de ce este interesat.“

Băncile, inclusiv cele din România, îşi adap­tea­ză scoringul de la an la an, în funcţie de con­diţiile din piaţă şi de clienţi. Orice schimbare în peisajul din piaţă trebuie urmată de o recalibrare a scoringului, care poate fi făcută prin metode tra­diţionale, cum ar fi indicatorii socio-de­mo­grafici, poziţia clientului, salariul, vârsta, anga­jatorul, nivelul de educaţie, dar şi prin tehnici de big data, a decla­rat Tamas Erni, CEO al Loxon, firmă de IT spe­cia­lizată pe aplicaţii financiare, în cadrul ZF Live.

