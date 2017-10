AVON lansează prima sa aplicație de machiaj virtual

16:10

Bucuresti – 03 octombrie 2017 – Pana ca acest spectacol minunat pentru copii sa poata fi pus in scena creatorii SMURFS, LIVE ON STAGE au avut de asteptat vreme de 4 ani, a declarat pentru German Quality Entertainment regizorul evenimentului, John Rowe. “Patru ani a durat pana am primit aprobarea sa putem realiza acest show […] Post-ul ‘SPECTACOLUL MUZICAL – SMURFS LIVE ON STAGE – ESTE GARANTIA BUNEI DISPOZITII’ apare prima dată în Libertatea.ro.