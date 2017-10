Bancul financiar al zilei: de ce creşte indicele Robor? “Pentru ca şi-au scos fraţii Pavăl banii din bănci să cumpere acţiuni la Transelectrica”

17:45

Băncile, inclusiv cele din România, îşi adap­tea­ză scoringul de la an la an, în funcţie de con­diţiile din piaţă şi de clienţi. Orice schimbare în peisajul din piaţă trebuie urmată de o recalibrare a scoringului, care poate fi făcută prin metode tra­diţionale, cum ar fi indicatorii socio-de­mo­grafici, poziţia clientului, salariul, vârsta, anga­jatorul, nivelul de educaţie, dar şi prin tehnici de big data, a decla­rat Tamas Erni, CEO al Loxon, firmă de IT spe­cia­lizată pe aplicaţii financiare, în cadrul ZF Live.