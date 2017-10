”Cei de la FCSB sunt slabi!”. Atacul care-l va scoate din sărite pe Gigi Becali

21:40

Primele imagini din camera de hotel aflată la etajul 32 al clădirii Mandalay Bay, din care a fost comis masacrul din Las Vegas, au fost făcute publice. O imagine postată pe Twitter arată doar două dintre armele care au constituit aresenalul pe care l-a folosit Stephen Paddock. EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in […]