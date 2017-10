Psihologii s-au pus de acord! Ce spune despre tine culoarea preferată

Oricine are o culoare preferanta. Cea mai populara culoare la nivel mondial este albastru fiind si culoarea preferata de barbati in materie de haine. Femeile, pe de alta parte, prefera sa se imbrace in negru. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net