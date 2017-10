Au venit banii la Dinamo! » "Câinii" au primit o sumă frumoasă în schimbul mijlocașului

00:10

Gazeta de miercuri dezvăluie că Sorin Drăgoi, președintele Consiliului Director al lui Poli Timișoara, e contracandidatul-surpriză al lui Iorgulescu la șefia LPF. Ziarul are informații că la alegerile din 23 octombrie Drăgoi are șanse mari să câștige fiindcă e susținut de Liviu Dragnea și PSD! Practic, toate cluburile care sunt controlate, sub o formă sau alta, pe linie PSD vor vota pro-Drăgoi. ...