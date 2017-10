FOTO | Adriana Lima, „un înger” dur. Celebrul model, pictorial sexy din sala de antrenament

13:50

La prima vedere ceea ce face barbatul din imagine cu fiica lui in fiecare zi pare o barbarie! Explicatia insa este socanta si emotionanta! Tanarul a fost in culmea fericirii in momentul in care a aflat ca va deveni tata, dar dupa ce fetita a venit pe lume a primit o veste dura. Micuta suferea […] Post-ul In fiecare zi isi ia fetita de 2 ani, o duce la cimitir si se asaza cu ea intr-un mormant sapat! Omul pare nebun, dar motivul pentru care face asta e cutremurator! apare prima dată în Libertatea.ro.