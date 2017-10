Patru ore de negocieri între sindicaliști și premier fără vreun rezultat concret. Tudose nu dă înapoi

11:00

A crea de la zero un business intr-o piata atat de aglomerata, in care competitori iti sunt gigantii de peste ocean poate fi intimidant. Insa cu siguranta nu imposibil. Cu incredere, perseverenta si fara teama de a esua, se construiesc si astazi povesti care pas cu pas devin de succes. Asa suna si povestea lui Gabriel Galan, un tanar de 33 de ani dintr-un mic oras din Ialomita. A venit la Bucuresti, la facultatea de constructii, in toamna lui 2003, cu un vis: sa-si construiasca propria lui afacere, sa lucreze pentru el. Asa se face ca la 21 de ani a pus bazele primului sau business, in domeniul imobiliar. Totul a mers bine pana cand a venit criza. Atunci a fost momentul in care a esuat pentru prima data si a fost nevoit sa-si inchida afacerea. Insa a continuat sa incerce. Si a deschis urmatorul business ce a fost un esec. A urmat altul, și altul, și altul…A esuat de fiecare data. Insa mereu a luat-o de la capat. Apoi și-a schimbat complet viziunea asupra lucrurilor. A inceput facultatea de Management Turistic si Comercial la UCDC. In acelasi timp a lucrat la o companie ce se ocupa cu recuperari de creante. Ulterior a intrat in sistemul bancar unde 5 ani de zile a lucrat pe diferite pozitii. La sfarsitul anului 2013 a pus bazele unui alt business, o firma ce avea sa se ocupe, pentru inceput, cu dezinesectie, dezinfectie si deratizare. Este vorba de Conex Clean, care în prezent ofera si servicii curatenie. Nu a avut niciun fel de experienta in domeniu. Insa a avut langa el un om care avea un business asemanator, care ii era si prieten apropiat si l-a ajutat cu toate informatiile necesare pentru a porni la drum. Mai precaut de aceasta data, si-a pastrat jobul din banca si a facut primul credit serios pentru a reusi sa-si puna pe picioare planul de afacere. A angajat 2 tineri fara pic de experienta, carora le platea salariul din ce castiga la banca. Aceștia au format echipa sa. Munca la banca, spune Gabriel, a fost cea mai buna experienta pe care a avut-o. Aceasta experienta l-a ajutat enorm. Principiile pe care si le-a însusit lucrand la banca, sunt cele dupa care incearca acum sa-si ghideze propria afacere. O perioada destul de lunga de timp s-a impartit intre cele doua joburi, conducandu-si propria afacere mai mult de la telefon. In momentul in care jumatatile de masura nu au mai fost de-ajuns, si-a dat demisia si si-a dedicat tot timpul firmei lui. Si pentru ca doi oameni vor fi mereu mai puternici decat unul singur, Gabriel s-a asociat cu un prieten alaturi de care lucrurile au luat inceput sa evolueze. Dupa 3 ani de zile, firma a depasit cifra de afaceri de un milion de euro. Astazi, Gabriel Galan lucreaza cu mandrie la Conex Clean. Compania fondata de el, specializata in furnizarea serviciilor profesionale de curatenie (birouri, curatenie generala, curatare dupa constructor, curatare mocheta, curatenie hale industriale, subsoluri insalubre, curatenie terenuri virane, curatenie asociatie de proprietari si ansambluri rezidentiale) si DDD (dezinsectie, dezinfectie si deratizare). Echipa acestei firme este renumita pentru seriozitate, calitatea inalta a serviciilor, eficienta si profesionalism. Metodele inovatoare de curatare, dezinsectie, dezinfectie si deratizare, impreuna cu echipamentele si produsele de calitate întrebuintate, duc la imbunatatirea serviciilor si reduc termenul de executie al lucrarilor. Conex Clean e un vis in curs de desfasurare. Gabriel si-a propus ca intr-un an sa ajunga un brand cunoscut care sa concureze firmele mari din bransa. Daca ai esuat nu inseamna ca ai pierdut. Inseamna ca trebuie sa continui. Si Gabriel demonstreaza zi de zi ca nimic nu este mai important decat perseverenta si munca. “Esecul este samanta succesului”.