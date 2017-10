Tudose l-a numit în fruntea ANRM pe Gigi Dragomir, a doua schimbare a conducerii într-o lună. Noul șef n-are nicio experiență în domeniu, dar se va ocupa de aurul, petrolul și gazele României

15:40

Prima declarație a Simonei Halep după succesul de răsunet cu Sharapova: "Cred că am jucat cel mai bun tenis al meu". Simona Halep a scăpat de „coșmarul" Maria Sharapova, pe care a bătut-o de a „ascultat-o cu urechea", în două seturi. „A fost un meci mare, cred că am jucat cel mai bun tenis al […]