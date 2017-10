Perle din arhiva FOTO GSP » CCA Steaua, meci de poveste cu Recolta Pecica în 1955: primarul s-a rugat să o lase mai moale! :)

14:40

Simona Halep, locul 2 WTA, a reușit să o elimine pe Maria Sharapova, locul 104 WTA, în turul III de la Beijing, scor 6-2, 6-2. (Vezi detalii) După meci, Simona Halep a comentat prima victoriei în fața Sharapovei și a explicat cum a reușit să o învingă pe rusoaică. "Cred că am jucat cel mai bun tenis al meu împotriva ei. Am servit destul de bine și cred că acum pot vedea munca pe care am făcut-o după US Open. ...