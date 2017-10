Preşedintele Comisiei Europene îi invită la o reuniune pe liderii Grupului Vişegrad, pentru depăşirea disensiunilor

16:00

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Uzinele Dacia Piteşti, că programul Rabla trebuie dezvoltat an de an, atrăgând atenţia că o maşină produsă în ţara noastră aduce bani la buget, în timp ce maşinile second hand nu aduc niciun profit.