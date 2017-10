Economist: Supraacciza să meargă la şcoli şi SPITALE!

06:10

„În ceea ce privește persoanele pe care le-am găsit la ieșire, nu am chemat pe nimeni. Eu nu am solicitat nici SPP, eu nu am SPP de când sunt președintele Camerei și cu atât mai mult nu am nevoie să chem pe cineva să mă apere. Și eu am fost surprins, nu vreau să comentez altceva. Și eu îmi puneam întrebări cine este acolo. Nu știu dacă cineva a făcut o greșeală, a făcut-o intenționat, dacă a fost pur și simplu o întâmplare. Dar o să mai discutăm în perioada următoare”, a spus Liviu Dragnea. El a afirmat, pe de altă parte, că atitudinea protestatarilor care l-au așteptat la instanță îi amintește de „metodele sovietice”. „Eu ce am văzut ieri la Înalta Curte mi-a adus aminte de ce am auzit despre metodele sovietice, în care justiția nu trebuia realizată în sala de judecată, în care în presă trebuia înainte, printr-o campanie foarte bine susținută financiar și foarte bine construită, să se arate că cineva este deja vinovat (...). Am văzut că cineva flutura niște cătușe. Eu îi sugerez să le pregătească pentru altcineva, pentru cea sau cel care i-a instigat să vină acolo”, a mai spus președintele PSD. Un scandal a izbucnit marți, la ÎCCJ, între susținătorii lui Liviu Dragnea și un mic grup de protestatari, după terminarea procesului în care președintele PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu. Tensiunile au început la venirea lui Dragnea în instanță, când liderul PSD a fost huiduit de un grup de 10 protestatari. Ulterior, în sala de judecată și-a făcut apariția Codrin Ștefănescu însoțit de mai mulți bărbați. El a avut un schimb de replici cu jurnalistul Mălin Bot, după care a ieșit. La terminarea procesului, în momentul în care Dragnea a ieșit afară, un bărbat a încercat să-l blocheze pe Mălin Bot în sediul instanței, însă a fost 'eliberat' de un jandarm. În curtea interioară a instanței, susținătorii lui Dragnea s-au îmbrâncit atât cu protestatarii, cât și cu jurnaliștii, chiar dacă la fața locului se afla un dispozitiv impresionant de jandarmi. Jurnalistul Mălin Bot a reclamat faptul că un bărbat l-a lovit, agresorul fiind ridicat de jandarmi și băgat în dubă. „Nu am venit cu nicio 'gorilă'. Nu știu cine sunt, eu am stat în instanță. Nu am chemat pe nimeni”, a declarat Liviu Dragnea, care și-a făcut cu greu loc să ajungă la mașină. La rândul său, Codrin Ștefănescu a spus că a venit la proces însoțit de persoane despre care a spus că sunt membri ai PSD și revoluționari, pentru că a văzut la televizor că protestatarii sunt agresivi. „Am aflat de la televizor despre acest proces. Am aflat că în fața ÎCCJ este o echipă a lui Mălin Bot, manifestanți de profesie, cu portavoce și agresivitate când este vorba de procesul lui Liviu Dragnea sau a unui pesedist. Coleg de partid fiind, cu câțiva colegi de-ai noștri din partid, am venit aici să-l susținem pe Liviu Dragnea. Nu am chemat niciun fel de bodyguard”, a spus Codrin Ștefănescu.