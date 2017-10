Google a dezvăluit noi produse hardware, inclusiv telefoane, boxe, căști, o cameră de buzunar și un laptop-tabletă

Compania Google, parte a conglomeratului Alphabet Inc, a dezvăluit, miercuri, a doua generație a telefoanelor sale Pixel, alături de noi modele de boxe inteligente și alte dispozitive, compania reafirmându-și astfel poziția pe piața hardware pe care concurează cu produsele Apple Inc și Amazon.com Inc., informează Reuters și AFP.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres