Incendiu la unul dintre restaurantele din zona Izvoare

Fotografia unul căluţ de mare ce pluteşte în apele Indoneziei agăţat de un beţişor de urechi a devenit virală după ce autorul ei, fotograful american Justin Hofman, a fost selectat printre finaliştii premiilor concursului Wildlife Photographer of the Year din acest an. Artistul a dezvăluit şi povestea din spatele puternicei imagini, precizând că şi-ar fi dorit să nu fie nevoit să realizeze o astfel de fotografie.