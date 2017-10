Tenis: Sorana Cîrstea - Nu m-am gândit la clasamentul ei, m-am concentrat asupra jocului meu

13:10

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat că este momentul ca Europa să fie gândită ca un continent fără centru și fără periferie, adăugând că liderii români discută modalități prin care țara noastră să devină unul dintre membrii refondatori ai UE. Meleșcanu a participat la Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the US, care are loc de miercuri până vineri la Cercul Militar Național.