Micul dejun reduce riscul maladiilor cardiace şi asigură echilibrul hormonal. Ce boli riscă cei care sar peste această masă

Renunţarea la micul dejun – prima şi considerată de medici prima şi cea mai important masă - sau o alimentare slabă la începutul zilei dublează riscul de a dezvolta arterioscleroză. Boala presupune îngroşarea pereţilor arterelor şi poate deveni fatală, potrivit unui studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology, citat de AFP.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)