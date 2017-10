Salvatoarea de vieţi, Elena Ştefan, românca medaliată în Italia cu “Crucifixul de aur”: ”În România la loc de cinste este şpaga şi nepotismul”

14:30

România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene (UE) care înregistrează cele mai reduse volume de apă dulce per locuitor, sub 3.000 de metri cubi, la polul opus situându-se Croaţia şi Finlanda, cu peste 20.000 de metri cubi per locuitor, potrivit raportului publicat joi de Eurostat.