Piața Nadia Comăneci a fost inaugurată la Montreal / VIDEO

16:50

Probabil te-ai intrebat asta cand puneai faina in cosul de cumparaturi. Ce inseamna codul de pe ambalajul pungilor de faina si cum te ajut acel cod sa stii ce fel de faina sa alegi? Aceasta alegere poate fi decisiva si iti poate conditiona reusitele in bucatarie, caci fiecare tip de faina are destinatia sa si […] Post-ul Diferența dintre făina 000 și celelalte tipuri de făină apare prima dată în Libertatea.ro.