Valentina Pelinel, mărturisiri uimitoare despre noua ei viață. ”N-am de ce să mai merg la evenimente și să zâmbesc pe la panouri”

Contracandidat-surpriză pentru Burleanu. Victoraș Iacob a anunțat că intră în cursa pentru la președinția Federației Române de Fotbal "Am decis să candidez pentru președinția FRF. Consider că pot face ceva bun pentru fotbalul românesc. Am lucrat acolo, știu despre ce este vorba. Am fost în echipa actualului președinte, dar am plecat cu un gust amar […]