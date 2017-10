Olguța Vasilescu: Vor fi considerați pensionari NUMAI cei care au vechime în muncă!

11:30

Ce scrie Vosganian pe Facebook: "Punguta cu doi bani... Fiecare ou mancat de la gaina din curte 'vaduveste' bugetul de cincizeci de bani ! :-) Sa presupunem ca folosim, in demonstratia noastra, doua gaini ouatoare. Una dintre ele apartine unei ferme, cealalta unui cotet. Oul fermierului va lua calea pietei si va fi vandut, in medie, cu 1 leu (pentru ouale ecologice ceva mai mult, pentru celelalte ceva mai putin). Oul gospodarului va trece direct din cotet in tigaie. Oul vandut va aduce bugetului TVA, impozit pe profit si pe dividende, impozit pe salarii si contributii la asigurarile sociale. La asta se adauga faptul ca, la randul lor, salariile si profiturile obtinute din productia fermierului, din prestatiile angrosistului si din serviciile supermarketurilor reintra in circuit si genereaza iarasi impozite si taxe. In schimb, oul din cotet, in drumul sau spre tigaie, nu produce niciun ban. La fel in ce priveste rosiile din brazdele de acasa, magiunul din prunii din gradina, sapunul din grasimile adunate peste an, pulovarele tricotate din lana oilor de la stana etc. etc. Toate acestea, cotetele, brazdele, gradinile, stanele si atelierele din fundul curtii produc produs intern brut, dar nu produc si impozite. Productia din gospodariile populatiei ajunge la peste 20% din PIB, fara sa produca niciun leu impozit la stat. Doar ceva neglijabil, prin pietele taranesti. Locuitorii din Danemarca, Franta si din alte tari care ajung la venituri bugetare in jur de 45% din PIB nu au gaini in curte si nici nu amesteca in ceaun rosiile pentru bulion ori prunele pentru magiun. Faptul ca avem o atat de puternica inclinatie spre autoconsum, si nu doar in ce priveste alimentele, ne costa in fiecare an venituri bugetare de multe miliarde de lei". Deputatul a revenit apoi cu o alta postare pe reteaua de socializare in care spune ca reactiile la afirmatiile sale il fac sa creada ca a "fost prea ... abstract".