MM Stoica, în război cu fanii de la Ploiești! Scandările publicului l-au provocat: "Trebuie să fii mai prost decât prevede legea" » Superreacții la golurile lui Budescu

Constantin Budescu, marcatorul a două goluri în meciul câștigat de România în fața lui Kazahstan, scor 3-1, s-a arătat extrem de mulțumit de publicul ploieștean de pe arena ”Ilie Oană” și spune că atmosfera la națională e excelentă. "Mă bucur că am marcat, dar cel mai mult mă bucur că am obținut o victorie. Nu am jucat să demonstrez nimic nimănui. De câte ori vin la națională eu mă bucur de fotbal. ...