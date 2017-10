Vreme extremă în Germania: Șapte oameni au murit în urma furtunii Xavier

10:40

Primele declarații făcute de Simona Halep după victoria împotriva rusoaicei Daria Kasatskina, scor 6-2, 6-1, obținută vineri dimineață, la Beijing. Halep s-a calificat în premieră în semifinalele Openului Chinei, unde o va întâlni pe învingătoarea meciului dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko. ?️?️?️ Simona Halep after posting her best ever result @ChinaOpen, beating Kasatkina 62 61 […] Post-ul Primele declarații făcute de Simona Halep după victoria împotriva Dariei Kasatskina la Beijing | AUDIO apare prima dată în Libertatea.ro.