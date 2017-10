Campania Internaţională pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), laureata Premiului Nobel pentru Pace

14:20

Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri, la Congresul Partidului Conservator, la Manchester, în nord-vestul Angliei, că se pregăteşte pentru orice eventualitate în negocierea Brexitului, inclusiv în vederea unei eventuale încheieri a acestora fără un acord, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.