Cluj: Grup infracțional specializat în operațiuni financiare frauduloase destructurat de DIICOT

"Blade Runner 2049", mult-așteptatul sequel al celebrului film science fiction al lui Ridley Scott "Blade Runner" (1982), este cea mai așteptată premieră în cinematografele americane, într-un weekend în care spectatorii vor putea urmări pentru prima dată și pelicule precum "My Little Pony: The Movie" and "The Mountain Between Us", potrivit EFE și IMDB.