Designerul Hervé Leger a murit. Cauza decesului i-a luat prin surprindere pe apropiați

Radu Vâlcan debutează cu rol de rege malefic în ,,My Little Pony”, unde îl interpretează pe Regele Storm din 13 octombrie, odată cu premiera filmului pe marile ecrane. Cum animaţia ,,My Little Pony: Filmul” reprezină primul proiect de acest gen atât pentru Radu Vâlcan, cât şi pentru aleasa inimii sale, Adela Popescu, se poate spune […] Post-ul Radu Vâlcan debutează cu rol de rege malefic în ,,My Little Pony” apare prima dată în Libertatea.ro.