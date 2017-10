Noaptea Albă a Galeriilor – ”Fotografia este unica formă de artă capabilă de a opri lumina”

18:30

După un an de la divorţul de Brad Pitt, se zvoneşte în presa internaţională că Angelina Jolie ar avea o nouă relaţie cu un miliardar. Elon Musk, 46 de ani, ar fi noul partener al Angelinei. Miliardarul a avut, până vara aceasta, o relaţie cu Amber Heard, fosta soţie a lui Johnny Depp. Musk este cofondatorul serviciului […]