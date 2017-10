DOCUMENTAR: Artista Toni Braxton împlinește 50 de ani

Cântăreață de muzică R&B, pop și soul, compozitoare și actriță de film, Toni Michele Braxton s-a născut la 7 octombrie 1967, în Severn, Maryland, SUA. Artista este cunoscută pentru hituri ca "Unbreak My Heart", "Breathe Again", "Another Sad Love Song".

