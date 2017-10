Legea care CONDAMNĂ zeci de mii de bucureșteni la o viață de coșmar!

09:00

OPERATOR 1: Ambulanţa Sirena! MEDIC: Am şi eu nevoie înăuntru, în Pionierul, să-mi intre 4-5 maşini! Am 7 sau 8 victime în stare foarte gravă, arsuri 40%-50% din suprafaţa corporală. OPERATOR 1: Domnu' doctor, imediat vă fac legătura la coordonare! Rămâneţi, vă fac legătura la coordonare! MEDIC: Vă rog! La ora 22 şi 57 de minute, un medic de la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti sună disperat la 112 să ceară ambulanţe în curtea interioară a fabricii Pionierul. Trecuse aproape o jumătate de oră de la izbucnirea incendiului, iar victimele agonizau pe asfalt. OPERATOR 2: Alo! Da, domnul doctor! Doamna manager ne spune la telefon să nu intraţi în clădire fără salvatori! MEDIC: Nu am nevoie de... Ascultaţi-mă două secunde! Nu am nevoie de intrat în clădire! La ieşirea din clădire am 9 sau 10 victime în stare foarte gravă, unii sunt în stop! Am nevoie de ambulanţe care să intre înăuntru! OPERATOR 2: Domnul doctor, a sosit medicul de la, de la... MEDIC: Nu a venit nimeni de la SMURD! OPERATOR 2: Deci de la SMURD ne spune domnul doctor că nu a ajuns nimeni şi sunt disperaţi, că sunt victime cu stop, afară din clădire, şi salvările noastre nu mai fac faţă! I-auziţi ce e acolo! (se adresează altei persoane) MEDIC: Deci ei sunt afară şi nu e nicio ambulanţă lângă mine înăuntru, în curtea interioară a fabricii! OPERATOR 2: I-auziţi ce ţipă! (se adresează altei persoane) MEDIC: Mă înţelegeţi? Am nevoie de 4 sau 5 ambulanţe de tip C care să intre la mine aici! OPERATOR 2: Încă mai are nevoie de 4 ambulanţe tip C care să meargă la domnul doctor, nu în clădire... (se adresează altei persoane). Deci de la SMURD nu a venit nicio ambulanţă? MEDIC: Nu am nici... Una, care a plecat! OPERATOR 2: Deci de la SMURD nu a ajuns nicio ambulanţă şi noi suntem disperaţi! (se adresează altei persoane) MEDIC: Am 7! Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, sunt peste 12 victime grave şi nu am ambulanţe! Mă înţelegeţi? Haideţi că nu pot să mai stau să mai vorbesc! Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, prima ambulanţă a ajuns la clubul Colectiv la ora 22:43, după 11 minute de la primul apel la 112. Echipajele SMURD nu ajunseseră, însă, nici la aproape o jumătate de oră de la izbucnirea incendiului. De altfel, un raport al corpului de control al premierului Cioloş arăta, la şapte luni de la tragedie, că salvatorii nu au fost coordonaţi eficient pe teren. Victor Dobre, cel care a sunat primul la 112: Eu sunt convins că ei şi trimiteau echipaje în timp ce vorbeau cu mine, însă deja la sfârşitul apelului, după trei minute, încă se întrebau dacă să trimită şi ei şi ceilalţi şi ceilalţi. De un an, intervenţia la Colectiv și modul în care au fost trataţi răniţii sunt obiectul unui dosar penal deschis la Parchetul General, după ce peste 50 de părinţi au depus plângeri. Nu s-a întâmplat, însă, nimic în această anchetă. Eugen Iancu, tatăl unei victime de la Colectiv: Bănicioiu, Arafat, Oprea, Ponta! Procurorii au găsit 12 oameni responsabili pentru tragedia din Colectiv. Patronii clubului şi cei ai firmei de artificii sunt judecaţi împreună cu Cristian Popescu Piedone şi două funcţionare de la primărie. Procesul bate pasul pe loc. În paralel, doi pompieri care au controlat clubul au fost trimişi în instanţă, dar procesul nu a început. Şi mai e un pirotehnist, care în seara de 30 octombrie a aprins artificiile, dar la aproape doi ani de la tragedie bărbatul nu este trimis în judecată.