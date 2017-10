Se caută selecționer pe internet: "Vrem să facă față criticilor" + Ce alte cerințe mai are Federația

11:50

Simona Halep, 26 de ani, este noul număr 1 WTA. Românca a trecut în semifinalele turneului de la Beijing, China, de letona Jelena Ostapenko, 6-2, 6-4. (Vezi aici detalii). La finalul meciului, Simona a oferit primele declarații chiar pe teren și a fost vizibil emoționată de faptul că este prima în clasamentul WTA. We have a NEW World No.1…Congrats @Simona_Halep--> https://t.co/75oyHIYfNt pic.twitter. ...