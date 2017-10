Delegație americană la Palatul Victoria

12:10

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea (PSD), are o indemnizație brută de 16.675 de lei, potrivit informațiilor privind veniturile salariale, făcute publice de instituție. Vicepreședinții Camerei Deputaților au salarii de 15.515 de lei, iar secretarii și chestorii 15.525 de lei. Liderii grupurilor parlamentare au ajuns la 14.500 de lei iar președinții comisiilor la 14.065 de lei. Un deputat fără nicio funcție de conducere are o indemnizație de 13.050 de lei. Indemnizațiile anterioare erau de 7.700 de lei brut. Totodată, Camera Deputaţilor a publicat şi lista funcţiilor din Serviciile Camerei Deputaţilor la data de 30 septembrie 2017, menţionând atât salariul de bază minim, cât şi salariul de bază maxim. Astfel, secretarul general Silvia Mihalcea are 17.900 de lei maximum, iar adjuncții săi, Georgică Tobă și George Dumitrică pot obține până la 17.677 de lei. Munca unui șef de departament este răsplătită cu 12.400 de lei, a unui șef de serviciu cu 10.285 de lei iar a unui șef de birou cu 9.145 de lei. Experții parlamentari câștigă 7.289 de lei iar un consilier parlamentar 8.859 de lei. Parlamentarii au mare grijă și de cei care lucrează pentru ei. Un bucătar-șef are 3.816 de lei, un bucătar simplu 2.963 de lei iar un șofer are 3.703 de lei. Salariile lifitierilor au ajuns la 2365 de lei, la fel precum cele ale unui muncitor spălător, bufetier sau barman. Munca unui electrostivuitorist este răsplătită cu 3.366 de lei. Cât câștigă șeful statului Lefurile de la Parlament au crescut ca urmare a noii legi a salarizării, adoptată chiar de către Legislativ. Creșterea indemnizațiilor parlamentarilor s-a aplicat chiar de la 1 iulie, în timp ce alte categorii de bugetari vor aștepta până la 1 ianuarie 2018. Mai mult, Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a recunoscut că salariile bugetarilor obișnuiți pot scădea, ca urmare a transferului asigurărilor de la angajator la angajat. Și Administrația Prezidențială a făcut publice salariile aflate în plată la 30 septembrie. Potrivit documentului, președintele Klaus Iohannis are un salariu de 17.400 de lei brut, mai mic comparativ cu cel al secretarului general al Camerei Deputaților și al adjuncților acesteia. Un consilier prezidențial câștigă 15.225 de lei iar un consilier de stat 11.600 de lei. Munca unui director este răsplătită cu 10.627 de lei, cea a unui șef de serviciu cu maximum 9.507 de lei, cea a unui șef de birou cu maximum 8.847 de lei, iar un consilier poate câștiga până la 7.536 de lei, în funcție de încadrare. Șeful unei formații de muncitori are 3.372 de lei, iar un muncitor calificat 2.361 de lei. *3131 de lei este salariul mediu brut pe economie *3.703 de lei este salariul unui șofer de la Parlament *17.900 de lei este salariul secretarului general al Camerei Deputaților *16.675 de lei este salariul președintelui Camerei Deputaților *17.400 de lei este salariul președintelui României