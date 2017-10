Și-a ucis toți copiii făcând o greșeala banala la micul dejun

13:30

Biletul zilei pariuri fotbal, 07 octombrie. Trei meciuri din preliminariile CM 2018 Biletul zilei din fotbal conține trei recomandări de pariere pentru meciuri din etapa cu numărul 9 a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018. Am ales următoarele dueluri: Elveția vs Ungaria, Belarus vs Olanda și Bulgaria vs Franța. Biletul Zilei Fotbal 07 octombrie După cum puteți […] Post-ul Biletul zilei pariuri fotbal, 07 octombrie. Trei meciuri din preliminariile CM 2018 apare prima dată în Libertatea.ro.