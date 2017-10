Videoclipul dedicat de WTA Simonei Halep. VIDEO

16:00

Comicul Ralphie May a murit la vârsta de 45 de ani, în urma unui stop cardiac. Anunțul a fost făcut de unul dintre prietenii acestuia. Comicul Ralphie May a murit vineri în Las Vegas, relatează agenția de știri UPI."Anunțăm cu durere profundă moartea timpurie a prietenului nostru, Ralphie May", a anunțat agentul său într-o declarație […]