Anunțul făcut de o mare bancă din România despre cursul VALUTAR!

15:10

Anunţată ca un element de modernitate, aplicaţia nu a avut nici pe departe succesul dorit printre aleşii PSD. Deputaţii se feresc să şi-o instaleze pe telefon. Unii spun chiar că le-a fost teamă ca iniţiativele lor să nu se piardă, în online. Octavian Petric, deputat PSD: Încă nu am reuşit să o instalez pe telefon. Parcă sunt prea multe pe online-urile acestea, mai bine mai conservator, mai clasic, aşa. În special cei trecuţi de prima tinereţe se uită neîncrezători. Nicolae Bacalbaşa, deputat PSD: Eu prezint nu prin telefon, prezint direct şi în scris. Eu sunt old fashion Reporter: Vi se pare prea nouă tehnologia? Nicolae Bacalbaşa: Nu, nu mi-e la îndemână şi când am ceva depun direct, argumentez, deci am un contact mai carnal. Nici măcar tinerii deputaţi nu sunt prea încântaţi de aplicaţie. Reporter: O folosiţi? Petre Manole, deputat PSD: Da, e... aş prefera să nu discut despre subiectul ăsta. Mi se pare că e un lucru care ţine de organizarea internă a partidului. Unii promit că se vor pune la punct cu noua tehnologie. Reporter: Ce s-a întâmplat, de ce nu aţi instalat aplicaţia? Știu că a fost prezentată acum vreo trei luni. Cornel Itu, deputat PSD: Acea aplicaţie poate că am omis-o eu şi îmi cer scuze pentru treaba aceasta, dar în cel mai scurt timp o să o.... Cei care o folosesc deja aşteaptă ca şi colegii lor să apeleze la acest mijloc de comunicare. Ioana Bran, deputat PSD: Această aplicaţie poate să fie utilă, dar într-adevăr să fie folosită la o capacitate mai mare decât se foloseşte în momentul de faţă, dar timpul nu este pierdut. Este şi o perioadă de acomodare cu tehnica, să zic aşa. Aplicaţia pentru telefon a fost concepută în urmă cu cinci luni, iar scopul ei anunţat a fost de a îmbunătăţi comunicarea dintre membrii partidului. Succesul se lasă încă aşteptat.