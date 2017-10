Înfrângere pentru Reghecampf în Cupa Emiratelor Arabe Unite

18:40

Primul interviu al lui Jeremy Bokila de când e la Dinamo. Congolozeul a reuşit primele goluri la Dinamo, „dublă” în meciul amical cu Aris Limassol. Libertatea: Câteva cuvinte despre meci, Jeremy. Jeremy Bokila: Meciul a fost unul reușit, am jucat cu toții foarte bine. Nu le-am dat adversarilor șanse. Cum te-ai simțit când ai înscris […] Post-ul EXCLUSIV / Primul interviu al lui Jeremy Bokila de când e la Dinamo: ”De când am venit, am simțit o presiune. Dar îmi revin” apare prima dată în Libertatea.ro.