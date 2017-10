CRONICĂ Criticul de film Irina Margareta Nistor: Cum a fost finalul Festivalului de Fim Francofon de la Namur şi laureaţii ediţiei

08:45

1. Vârsta inocenţei: În 1914, scrie Scott Anderson în „Lawrence in Arabia. War, Deceit, Imperial Folly and the Making of the Modern Middle East“, diplomatul şi spionul german Curt Prufer cutreieră Orientul Mijlociul şi Egiptul, alături de alţi orientalişti ai Kaiserului, convingând liderii turci şi arabi şi populaţiile locale să se revolte faţă de imperialismul britanic şi să înceapă un război sfânt. Să proclame Jihadul. Vă sună cunoscut?