Frumuseţea actriţei Grace Kelly este dusă mai departe de nepoata ei: cum arată tânăra de 19 ani care seamănă foarte bine cu prinţesa de Monaco FOTO

10:30

Oraşul croat Dubrovnik a devenit în ultimii ani un must have turistic. Oameni din întreaga lume iau cu asalt cetatea, în căutarea unei frânturi din King`s Landing (Debarcaderul regelui), aceasta fiind una dintre cele mai importante locuri de filmare ale serialului devenit un fenomen mondial, „Game of Thrones“. Cei care ajung în Dubrovnik, indiferent de anotimp, nu au cum să rămână dezamăgiţi.