Danemarca - România // Dezvăluiri din vestiarul naționalei » Cum îl vede unul dintre lideri pe Cosmin Contra

11:20

La 8 ani de la înființarea Academiei Hagi și după ce devenit campion cu Viitorul anul acesta, Gică Hagi a vorbit despre planurile sale. "Regele" a dezvăluit că se gândește la plecarea de la Viitorul și a spus cum trebuie să joace echipa sa cu noul antrenor. "Într-o bună zi o să trebuiască să plec de la Viitorul. Eu sunt convins că echipa are un viitor și fara mine. Am creat o stabilitate aici. De aceea nu am plecat acum doi ani și nici anul trecut. ...