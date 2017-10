Gică Popescu rupe tăcerea și oferă un interviu zguduitor pentru ediția specială de mâine a Gazetei!

13:50

Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a pierdut în finala turneului Premier Mandatory de la Beijing, contra franțuzoaicei Caroline Garcia, 23 de ani, locul 15 WTA, scor 4-6, 6-7(3). Garcia a jucat mai bine decât Simona Halep, a servit excelent și a fost foarte agresivă în fiecare schimb. .@CaroGarcia is your @ChinaOpen champion!She upsets Halep, 6-4, 7-6(3), to claim her 11th-consecutive win! pic.twitter. ...