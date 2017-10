Tigrul românesc are picioare de lut. Agențiile străine anunță că au apărut deja SEMNELE căderii economice!

18:50

Alexandru Croitoru are o experienta de 10 ani in companie, pana acum acesta ocupand functia de director al Directiei de Marketing si Vanzari din cadrul Loteriei Romane. I se mai spune "Mister 6/49" pentru ca, de cativa ani, prezinta emisiunea "Lozul cel mare" de la TVR. Alexandru Mircea Croitoru il inlocuieste in functie pe directorul adjunct Danut Sporea, care a fost numit, in luna august, director general interimar, dupa ce Mihai Paduraru a fost demis de catre Consiliul de Administratie. Motivul demiterii lui Mihai Paduraru a fost semnarea contractului de achizitie a terminalelor loteristice, in valoare de circa 8 milioane de euro, contract despre care unii spun ca ar fi dezavantajos pentru Loterie. Noul Director al Loteriei este susţinut de sindicate "Am aflat de proiectele pe care noul Director general al CN Loteria Romana SA Alexandru Croitoru le are in ceea ce priveste relansarea companiei, prin campanii de imagine si promovarea produselor companiei. Sindicatul Liber "LOTO" este alaturi de Alexandru Croitoru si il va sustine in demersurile pe care le va intreprinde, astfel incat prin cresterea performantelor companiei sa creasca si bunastarea salariatilor. Suntem convisi ca prin tineretea, energia si, nu in ultimul rand, experienta de 10 ani in Loterie Alexandru Croitoru impreuna cu noi cei cca 2700 de salariati va performa si va repune Loteria Romana in topul afacerilor de profil si nu numai. Succes, Alexandru Croitoru!", a scris Sindicatul Liber "Loto", la scurt timp după numirea noului manager.