Victimele accidentului de pe DN2, transportate la patru spitale

15:00

Cine are nevoie de case de 200 de metri patrati cand poti avea tot ce ai nevoie in doar 20? Exteriorul casei are un aspect cald, confortabil iar interiorul pare foarte spatios. In timp ce multe case de dimensiuni apropiate sunt folosite doar in vacante sau in weekend-uri, aceasta poate fi folosita ca locuinta permanenta. […] Post-ul I se spune casa-molecula și are doar 19 metri-pătrați! Au înghesuit înauntru, cu inteligenta, tot ce ai nevoie pentru viata fără griji! Uite ce bine arata apare prima dată în Libertatea.ro.