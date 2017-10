Biletul de adio al Madalinei Manole a fost făcut public: "Voi ma iubiţi, dar eu vreau să mă opresc aici cu viaţa. Nu mă judecaţi..."

Madalina Manole s-a sinucis in ziua in care implinea 43 de ani, lasand in urma un mare gol in sufletele celor din familie si In urma cu ceva timp au fost facute publice pagini din jurnalul ei, precum si biletul de adio pe care ea l-a scris. Citește mai departe...

