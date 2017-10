liveTEXT» ACUM se joacă Danemarca - România 0-0

16:30

În ziua în care a împlinit 24 de ani, Garbine Muguruza, locul 2 WTA, a acordat un interviu pentru cotidianul iberic El Pais. Spanioloaica a vorbit despre rivalitatea cu Serena și despre mentalitatea pe care o are și care o ajută în timpul meciurilor. "Ce oribil a fost în 2013, înainte de primul meci cu Serena Williams! Am văzut tabloul și am observat că, dacă trec de primul tur, joc cu Serena. Nici nu mai doream să câștig. ...