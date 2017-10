Olanda are un nou guvern, dispus să ne voteze în Schengen. Care e condiţia

Olanda are in sfarsit un nou guvern, dupa alegerile legislative care s-au desfasurat la jumatatea lunii martie, iar prim-ministrul liberal Mark Rutte se pare ca are o pozitie ceva mai flexibila in ce priveste aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen. Citește mai departe...

