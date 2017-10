Iași: Baldachinul cu racla Sfintei Parascheva, decorat de 14 ani de o familie din București

15:20

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a declarat luni, în cadrul dezbaterii Start Up Nation First 'Sun' Summit 2017, organizată de Universitatea 'Petru Maior' Târgu Mureș, că CEC Bank ar trebui să se lupte să aibă o cotă mai mare din proiectul Start Up Nation și ar putea lua exemplul băncilor private, care au decis să se implice.