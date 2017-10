Operatorii din România încearcă să-ți ia bani pe roaming. Cât trebuie să plătești

08:20

In opinia lui Bendett, la categoria sisteme fara pilot, rusii continua sa fie in urma "chinezilor, iranienilor, turcilor", si, bineinteles, a americanilor. Spre exemplu, rusii se confrunta cu mari probleme in realizarea primei drone grele "Altair", astfel ca proiectul, care nu a respectat nici unul dintre termenele fixate pana acum, ar putea fi anulat. Expertul a mentionat, printre altele, ca directorul intreprinderii careia i-a fost incredintata indeplinirea acestui proiect militar a fost demis recent. Potrivit presei de la Moscova, destituirea vine in contexutl in care Aleksandr Gomzin a fost invitat la audieri de instantele anticoruptie, iar birourile acestui au fost perchezitionate de anchetatorii care au plecat cu multe documente. Pede alta parte, robotul "Uran-6" este, de fapt, de inspiratie croata, in timp ce drona "Orion" seamana suspect de mult cu aparatul iranian Shahed. In ceeac ce priveste avionul fara pilot "Forpost", ideea a fost imprumutata din Israel, unde drona este cunoscuta sub numele de Searcher si este produsa de concernul IAI. Analistul american subliniaza, totodata, ca dronele fabricate exclusiv in Rusia sunt mai mici ca dimensiuni decat cele straine. In schimb, la capitolul luptei radioelectronice, Rusia este, potrivit aprecierilor lui Bendett, lider mondial.