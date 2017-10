EXCLUSIV: Șefii Spitalului Vaslui în cazul pacientei care a murit după o cură de slăbire: ”A fost un insucces terapeutic”

17:30

Starbucks deschide prima cafenea drive thru într-un centru comercial din cartierul Militari. „Vrem să deschidem între zece şi douăzeci de locaţii noi în 2017, adică mai multe decât în 2016, când am deschis 9 cafenele. În următorii doi ani vom angaja circa 500 de oameni în mai multe posturi, de la barista până la poziţii