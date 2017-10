ALERTĂ în Franţa! Un individ a SĂRIT la TRECĂTORI cu un CUȚIT. Detalii ȘOCANTE

19:30

Posesoarea unuia dintre cele mai frumoase posterioare naturale, Loredana Chivu a decis ca e momentul sa incerce si ceva in plus fata de sportul pe care il practica cu regularitate, pentru obtinerea unui fund apetisant. Desi cei mai multi dintre barbati ar putea spune cu usurinta ca fesele Loredanei aratau impecabil, frumoasa blonda are de ieri un fund cum si-a dorit: brazilian style. Procedura de marire a feselor a constat intr-o tehnica simpla de injectare a unei substante numite Aquafilling, care poate inlocui cu usurinta si cu multiple avantaje celelalte proceduri existente in momentul de fata pe piata.