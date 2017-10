Generația de Aur cere demisia Comisiei Tehnice a FRF: "Au fost marionete" » 3 nume uriașe propuse în locul lui Stoichiță

20:30

Nicolae Dică are mari probleme înaintea meciului de vineri, de la ora 20:45, de pe terenul lui FC Voluntari. Gnohere, Dennis Man și Florinel Coman au ceva probleme medicale și sunt incerți pentru meciul cu ilfovenii. Cea mai gravă problemă o are însă Mihai Pintilii, care s-a accidentat în meciul cu Kazahstan și, conform Fanatik, are ruptură musculară. Mijlocașul de 32 de ani a aflat verdictul medicilor după ce a efectuat un RMN. ...