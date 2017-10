Urmările Deciziei Curții de Justiție a UE în ”Dosarul Andriciuc“: Înghețarea cursului de schimb valutar, posibilă și pentru euro și dolar

21:10

Am aflat unde face Adrian Mutu nunta și botezul. Evenimentele din viața noului director de Relații Internaționale din FRF sunt programate duminică. Botezului micuțului Tiago (6 luni), băiatul pe care Adi (38 de ani) îl are cu Sandra, e programat în această duminică, de la 12.30, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Pipera. Cununia civilă cu […]