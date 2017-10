Şeful diplomaţiei ruse avertizează că SUA riscă să provoace o "escaladare" a tensiunilor din peninsula coreeană, prin pregătirile militare

22:30

La Galeria de artă Galateca va avea loc expoziția Pleasures of Paradox. The Fine Stone, semnată de artistul japonez Hirotoshi Ito. Expoziţia cuprinde 15 lucrări din piatră care sfidează concepțiile tradiţionale despre acest material, accesul publicului la expoziție fiind gratuit. O caracteristică proeminentă a lucrărilor lui Hirotoshi Ito este încercarea lui de a crea iluzia că piatra este mai mult decât un simplu material. Potrivit artistului, respectarea și utilizarea caracteristicilor naturale ale materialului original este un aspect foarte vechi și important al culturii japoneze, în special în concepţia creativă cunoscută sub numele de Mitate, care implică replasarea unei semnificații într-un context nou. ...